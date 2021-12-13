Прокуратура и СК начали проверку тюменского детдома, в котором погиб младенец

Прокуратура организовала проверку по факту гибели девочки Тюменском специализированном доме ребенка.

В надзорном ведомстве уточнили возраст младенца – 3 месяца.

Девочка скончалась ночью 12 декабря. Как сообщал 72.RU, ребенок мог захлебнуться рвотой после ночного кормления. По информации агентства, детей накормили и положили спать. По правилам воспитатель должна спать с ними в одной комнате, но женщина ушла. Девочку туго запеленали, она не смогла перевернуться. Утром ребенка обнаружили уже с трупными пятнами на теле.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Калининского округа Тюмени провести проверку, выяснить обстоятельства произошедшего и дать оценку исполнению должностными лицами учреждения своих обязанностей, – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Кроме того, по факту гибели ребенка проводит проверку Следственный комитет.

Тюмень, Ольга Федорова

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