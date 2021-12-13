Власти Тюмени показали проект нового городского парка (ФОТО)

В Тюмени рядом с микрорайонами Ямальский-2 и Преображенский появится новый парк. Как сообщили в администрации города, площадь территории будущей зоны отдыха – 38,32 га (для сравнения: это почти половина Затюменского лесопарка).

«Представляем вам проект благоустройства территории будущего парка. Зеленый массив находится рядом с микрорайонами Ямальский-2, Преображенский, Гармония, Легенда-парк, Клевер-парк, Комарово», – написали чиновники и опубликовали несколько фотографий проекта, уточнив, что в основу концепции благоустройства легли идеи, которые горожане высказывали на портале «ТвоЯ Тюмень».

Тюмень, Ольга Федорова

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