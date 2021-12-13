Губернатор Моор проведет «прямую линию» в соцсетях

Губернатор Александр Моор ответит на вопросы жителей в прямом эфире телеканала «Тюменское время» и в соцсетях.
Трансляция «прямой линии» начнется в 17 часов 21 декабря.
«Отвечу на волнующие вас вопросы. По традиции в конце года подводим итоги, говорим на все волнующие темы. Задавайте вопросы в комментариях под этим постом, пишите на электронную почту info@sovetnik72.com », – написал губернатор Тюменскй области на своей странице в Instagram.
Также вопрос можно задать, позвонив по телефону 8 (3452) 515-212 (вопрос будет записан на автоответчике).
Тюмень, Ольга Федорова
© 2021, РИА «Новый День»
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