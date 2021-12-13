В Тюменской области от ковида умер еще 31 человек

304 новых случая коронавирусной инфекции нового типа выявлено за минувшие сутки в Тюменской области, 31 человек от последствий коронавируса скончался.
Как сообщает региональный операштаб, в числе новых заболевших 38 – дети.
В больницах Тюменской области на лечении находится 32 пациента с ковидом и внебольничными пневмониями, подключенные к аппаратам ИВЛ.
Под наблюданием медиков находится 34 230 человек, которые перенесли ковид в последние недели.
В Тюменской области вакцину против коронавируса получили 952 545 человек, полный курс вакцинации прошли 864 070 человек.
Тюмень, Елена Васильева
© 2021, РИА «Новый День»
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