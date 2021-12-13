Тюменские суды рассмотрели 13 тысяч дел по вопросу нарушения масочного режима

13 тысяч дел, связанных с нарушением масочного режима рассмотрели суды Тюменской области. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона, речь идет о нарушениях по статье 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Рейды по выявлению нарушителей масочного режима проходят в торговых центрах Тюменской области, в общественном транспорте.

Составлять протоколы имеют право правоохранители и управление Роспотребнадзора. Все административные дела направляются в суды. За ними остается право привлекать гражданина к ответственности, к штрафу, или предупредить об ответственности. Размер денежного взыскания может быть разный: на гражданина от 1 до 30 тыс. рублей; на должностных лиц – от 10 до 50 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 до 50 тыс. рублей; на юрлиц – от 100 до 300 тыс. рублей.

Рейды по выявлению антимасочников продолжаются. В суды поступила 61 апелляция по ранее вынесенным решениям.

Тюмень, Елена Васильева

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