Тюменец намазал губы помадой и чуть не умер

Тюмень (Новый День, Ольга Федорова) – Тюменец чуть не умер после того как попользовался губной помадой. 42-летний мужчина даже не сразу понял – из-за чего у него отекли веки и губы. Ситуация резко ухудшилась, когда отек распространился на слизистую гортани: стало трудно говорить и дышать. В этот момент мужчина позвонил по видеосвязи соседке. Она ужаснулась, когда увидела на экране телефона лежащего на полу опухшего и задыхающегося человека.

Женщина вызвала скорую помощь, медики приехали спустя 13 минут и диагностировали у пациента отек Квинке и крапивницу.

«С помощью медикаментозной терапии им удалось снять отек. После улучшения состояния мужчина сообщил, что такая аллергическая реакция у него возникла на гигиеническую помаду. Столкнулся он с этим впервые, поэтому сразу не придал значения, а потом и не знал, как себе помочь, какие лекарственные препараты принять», – рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

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