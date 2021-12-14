Приехал в Тюмень из Африки и Гонконга? Отправляйся на обязательную изоляцию

Обязательная изоляция на 14 дней ждет всех россиян и иностранных граждан, которые приедут в Тюмень из Гонконга и стран Африки.

Как уточняет тюменский операштаб, помимо изоляции, прибывшие лица также обязаны дважды сдать тест на COVID-19 методом ПЦР. Первое тестирование должно быть проведено в течение двух дней после прибытия, второе – с 10 по 12 день со дня прибытия.

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Тюменской области от 17 марта 2020 года № 120-п «О введении режима повышенной готовности».

Кроме того, срок действия отрицательного ПЦР-теста, необходимого для допуска к работе сотрудников предприятий и организаций, прибывших в Тюменскую область из других регионов России из командировок или отпусков, составляет 48 часов.

Такой же срок действия устанавливается для отрицательных ПЦР-тестов, необходимых для посещения торгово-развлекательных центров и других мест массового пребывания людей.

Тюмень, Елена Васильева

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