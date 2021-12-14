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Вторник, 14 декабря 2021, 11:10 мск

Новости Тюмень

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Тюменских школьников отправили на дистант

Тюменские школьники во вторник, 14 декабря, обучаются в дистанционном формате. Как сообщили в информационном центре правительства области, в этот день все школы Тюмени будут проводить санитарную обработку помещений с целью профилактики и предотвращения распространения сезонных вирусных заболеваний.

По информации регионального Департамента образования, учиться дистанционно сегодня будут 1 и 2 смены во всех школах города.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2021, РИА «Новый День»

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