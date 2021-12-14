Эпидемиолог, изучающая паразитов летучих мышей, предсказала новые эпидемии мирового масштаба

Новые эпидемии глобального масштаба, связанные с глобальным потеплением, предсказала доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф ТюмГМУ Мария Орлова. Она – единственный в России специалист, изучающий паразитов, живущих на летучих мышах, сообщает издание NEFT.

По мнению паразитолога, в связи с изменением климата целый ряд переносчиков возбудителей опасных заболеваний, прежде всего комаров рода анофелес – переносчиков малярии – будут мигрировать на север, в том числе на территории России.

«Пока в наших регионах не хватало суммарных температур, чтобы анофелес и другие подобные векторы (переносчики) могли тут проживать, было недостаточно тепло для этих видов», – считает Мария Орлова. По ее мнении, сейчас сложно сказать, какие именно паразиты с большей вероятностью приживутся в новых климатических условиях. Однако риски появления членистоногих-переносчиков опасных заболеваний вполне реальны.

Тюмень, Елена Васильева

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