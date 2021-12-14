Власти Тюмени хотят изменить внешний вид городских киосков (ФОТО)

Власти Тюмени хотят изменить внешний вид городских киосков. Об этом в свое Instagram сообщил глава города Руслан Кухарук и предложил подписчикам обсудить тему нестационарных торговых объектов.



«В своих сообщениях вы обращаете внимание на внешний вид НТО, пишете, что торговые павильоны из сайдинга или пластиковых панелей уже устарели и находятся в полном диссонансе с городской средой. Согласен, что помимо основной функции – продать товар потребителю, бизнесменам нужно позаботиться и об архитектурном облике объектов торговли, особенно в центральной части города», – написал Кухарук.

Он отметил, что данный вопрос чиновники неоднократно обсуждали на координационном совете по развитию городской среды, куда входят архитекторы и дизайнеры. Специалисты, изучили опыт других городов и лучшие реализованные практики, после чего дали свои рекомендации.

Кухарук попросил подписчиков высказаться жителей относительно этих рекомендаций на портале «Я решаю!».

В обсуждении концепции внешнего облика НТО предлагается ответить на вопрос «какие виды объектов вам не нравятся» (из нескольких стандартных ларьков надо выбрать три самых раздражающих). Кроме этого, жителям представляют проект нового киоска. Нужно ответить – является ли он современным и удобным. То есть, по сути, на обсуждение людям предлагается только один вариант НТО.

По мнению дизайнеров, именно такие унифицированные модели торговых объектов успешно впишутся в любую городскую территорию.

«Новые архитектурные решения построены на принципах модульности, стилевого единообразия, открытости и лаконичности. По моему мнению, это важно для позитивного восприятия города не только его жителями, но и туристами.», – похвалил новую концепцию внешнего облика киосков Руслан Кухарук.

Тюмень, Ольга Федорова

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