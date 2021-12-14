Тюменская область: за сутки еще у 302 человек выявили ковид, 20 человек умерло

302 новых случая коронавирусной инфекции выявили за минувшие сутки в Тюменской области, 50 заболевших из общего числа – дети. Как сообщает региональный оперштаб, всего с начала пандемии, с начал пандемии в области было выявлено 85 174 заболевших. за последние сутки статистику летальности от ковида поплолнили еще 20 человек.

В больницах находится 33 пациента на ИВЛ (из общего числа заболевших), 34 012 человек остаются под медицинским наблюдением, поскольку перенесли ковид в последние несколько недель.

Вакцинированы против коронавируса в Тюменской области 956 274 человека, полный курс прошли 871 493 человек.

Тюмень, Елена Васильева

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