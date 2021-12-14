В Тюмени медсестра продавала QR-коды по 23 тысячи рублей

В Тюмени судили медсестру за торговлю фальшивыми сертификатами от Covid-19. Татьяна Абдуллаева работала в областной клинической больнице №2 и за деньги вносила в специальный регистр вакцинированных недостоверные сведения о якобы прохождении гражданами вакцинации от коронавируса. Фактически же своим клиентам медсестра прививки не ставила.

Как рассказали «Новому Дню» в объединенной пресс-службе судов Тюменской области, за оформление одного фальшивого сертификата женщина брала 23 тысячи рублей.

Сегодня Ленинский районный суд Тюмени рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летней Татьяны Абдуллаевой. Ее признали виновнойв искажении информации о фактах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, совершенные лицом, обязанным обеспечивать органы, уполномоченные на принятие мер по устранению такой опасности, указанной информацией (ч. 1 ст. 237 УК РФ). Суд назначил медсестре наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей в доход государства.

Тюмень, Ольга Федорова

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