Тюменские власти вновь продают совхоз, купленный у олигарха Богданова. Цена смешная

Власти Тюменской области опубликовали перечень госимущества, которое планируют приватизировать в 2022 году. Постановление было подписано губернатором Александром Моором 10 декабря.

В перечень кроме многочисленных земельных участков, транспорта, нежилых зданий в списке на продажу есть 99,9995% в ОАО «Совхоз Червишевский» (занимается разведением крупного рогатого скота и производством молока) и 100% доли в ОАО «Биотэкс-групп» (занимается производством муки и гранул из субпродуктов). Жители Ишима, в котором располагается «Биотэкс» постоянно жаловались на неприятный запах, который идет от производственной площадки, поэтому перед продажей областные власти провели модернизацию очистных сооружений.

Стоит отметить, что совхоз «Червишевский» (который ранее был куплен регионом у ОАО «Сургутнефтегаз») в этом году уже выставляли на торги за 166,9 млн рублей,

Сейчас же в случае реализации всего списка имущества правительство региона планирует получить доход в размере 17,1 млн рублей.

Тюмень, Ольга Федорова

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