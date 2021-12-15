Выборы депутатов облдумы обошлись Тюменской области в 607 млн рублей

На подготовку и проведение выборов депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва израсходовано 607 млн 692 тыс. рублей.

Из них на обеспечение полномочий участковых избирательных комиссий потрачено – 455 млн рублей.

Об этом говорится в отчете областного избиркома, который будет утвержден на заседании облдумы 16 декабря.

Всего на проведение выборов в региональную думу из бюджета выделялось 681 млн 694 тыс. рублей, остаток средств – 74 млн рублей.

Стоит отметить, что в 2016 году выборы депутатов обошлись тюменскому бюджету в 392 млн рублей.

Тюмень, Ольга Федорова

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