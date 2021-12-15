Тюменские врачи три месяца боролись за жизнь молодой роженицы с Covid-19

В тюменском Перинатальном центре спасли 18-летнюю роженицу, тяжело заболевшую ковидом. За жизнь Азалии Рябиковой медики боролись три месяца.

Симптомы коронавируса у девушки появились появились на 30-й неделе беременности: поднялась температура, появился кашель, одышка.

«Пациентка поступила с тяжелой пневмонией на фоне Covid-19. Инфекция, несмотря на проводимую терапию, очень быстро прогрессировала, развилась дыхательная недостаточность, тотальное поражение легких, – рассказала руководитель анестезиолого-реанимационной службы Перинатального центра Марина Швечкова. – Мы были вынуждены перевести пациентку на искусственную вентиляцию легких, а на 31-й неделе беременности – сделать кесарево сечение».



Ребенок вскоре был выписан и передан родным – отцу и бабушке. А у его матери болезнь протекала настолько тяжело, что шансов выжить, по словам врачей, практически не было. Организм не справлялся с инфекцией даже на ИВЛ и было принято решение провести экстракорпоральную мембранную оксигенацию.

Принцип действия ЭКМО заключается в том, что специальный аппарат производит забор крови, насыщает ее кислородом и возвращает обратно в организм пациента. Это позволяет сохранить все органы и дать легким время на восстановление.

Азалия перенесла сепсис и даже остановку сердца, которая стала переломным моментом – после нее началось постепенное восстановление легких. На 45-е сутки пациентку отключили от ЭКМО. Далее – длительный процесс отлучения от ИВЛ. Три недели Азалия училась вновь самостоятельно дышать и ходить.

«Я была прикована к постели. Даже голову не могла поднять. Врачи помогали мне разрабатывать каждый палец. Как ребенок, я училась делать первые шаги», – рассказала пациентка.

Сейчас молодую маму выписали из больницы. Всего она провела более 70 дней на ИВЛ, около 90 дней – в отделении реанимации.

Тюмень, Ольга Федорова

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