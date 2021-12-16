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Четверг, 16 декабря 2021, 09:04 мск

Новости Тюмень

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Почти 14% тюменцев живут за чертой бедности

В 2021 году 13,7 процентов населения Тюменской области имеет доход ниже прожиточного минимума.

Об этом в ходе сегодняшнего заседания областной думы сообщил директор департамента социального развития региона Дмитрий Грамотин.

Вопрос о доле малоимущих задал депутат Глеб Трубин. Отвечая на него, Грамотин также уточнил, что 13 процентов – это данные за 9 месяцев текущего года, окончательные цифры по числу бедных тюменцев станут известны примерно к февралю следующего года.

По итогам 9 месяцев 2020 года доля малоимущих составляла 14 процентов.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2021, РИА «Новый День»

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