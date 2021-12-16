Почти 14% тюменцев живут за чертой бедности

В 2021 году 13,7 процентов населения Тюменской области имеет доход ниже прожиточного минимума.
Об этом в ходе сегодняшнего заседания областной думы сообщил директор департамента социального развития региона Дмитрий Грамотин.
Вопрос о доле малоимущих задал депутат Глеб Трубин. Отвечая на него, Грамотин также уточнил, что 13 процентов – это данные за 9 месяцев текущего года, окончательные цифры по числу бедных тюменцев станут известны примерно к февралю следующего года.
По итогам 9 месяцев 2020 года доля малоимущих составляла 14 процентов.
Тюмень, Ольга Федорова
© 2021, РИА «Новый День»
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