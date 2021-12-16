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Четверг, 16 декабря 2021, 09:54 мск

Новости Тюмень

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Тюменцы стали отдавать мошенникам больше денег

В 2021 году вырос общий объем денежных средств, которые телефонные мошенники выманили у тюменцев.

Об этом заявил глава УМВД РФ по Тюменской области Леонид Коломиец. «Количество преступлений примерно то же. А вот сумма стала выше», – сказал начальник полицейского главка.

Он добавил, что в УМВД создано специальное подразделение, которое занимается этим видом преступлений. Для повышения оперативности расследований, главк заключил соглашение о взаимодействии со Сбербанком.

«Это нужно чтобы получать быстрый доступ к информации. А то пока мы пишем запрос, пока ждем ответ, преступник скрывается», – пояснил Коломиец. По его словам, аналогичные соглашения полиция планирует заключить и с другими банками.

Напомним, в 2020 году, по разным данным, россияне отдали телефонным мошенникам от 66 до 150 рублей млрд рублей.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2021, РИА «Новый День»

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