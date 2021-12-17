В Тюменской области создадут новый природный заказник

В Викуловском районе Тюменской области создается новый региональный природный заказник – «Александровский».

Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Александр Моор. Согласно документу, площадь заказника составит 81552 га. На этой территории будет запрещена охота, рубка леса, хранение отходов и т.д.

Создание заказника не повлечет за собой изъятия земельных участков у собственников и арендаторов, за исключением случаев, когда их деятельность несет угрозу целостности природных комплексов и компонентов.

Тюмень, Ольга Федорова

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