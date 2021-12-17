В Тюмени начался резкий рост заболеваемости гриппом

В Тюменской области фиксируется резкий рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.
В ходе заседания оперштаба глава регионального Управления Роспотребнадзора Галина Шарухо сообщила, что в целом за прошлую неделю заболеваемость населения выросла на 41% по сравнению с предыдущей неделей и на 12% выше недельного эпидемического порога.
Среди детей заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 54%.
Именно в связи с этим 14 декабря все школьники были отправлены на дистант – в общеобразовательных организациях проводилась дезинфекция по предписанию Роспотребнадзора.
Тюмень, Ольга Федорова
© 2021, РИА «Новый День»
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