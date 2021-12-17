Тюмень, Югра и Ямал стали лидерами рейтинга качества жизни в регионах

Тюменская область с Югрой и Ямалом стали лидерами рейтинга качества жизни в регионах. Результаты рейтинга были озвучены на заседании Набсовета АСИ.

В ТОП-10 Тюменская область находится на 2 позиции (первое место занимает Москва), ХМАО – на 3 месте, ЯНАО – на 6 месте (перед ним на 4 и 5 стоят Санкт-Петербург и Татарстан).

Рейтинг проводился по всем регионам (опрошено почти 42 тыс. человек), в нем оцениваются 10 направлений: медицина, образование, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, госуслуги и сервисы, социальная защита, возможности для работы и своего дела.

По словам гендиректора АСИ Светланы Чупшевой, уровень «богатства» региона не всегда означает его автоматическое попадание в лидеры рейтинга:

«Зачастую срабатывают именно грамотные управленческие решения, а не объем бюджетных средств», – уточнила она.

Глава агентства добавила, что каждый регион сможет сам проанализировать свои результаты: АСИ уже передало всю информацию, включая минимальные и максимальные значения среди возможных, для сравнения.

«Это дает возможность увидеть свои слабые и сильные стороны, разработать план действий, как исправить ситуацию. Только так можно увеличить приверженность человека своему региону. Иначе в погоне за лучшей жизнью этот человек уедет», – подчеркнула Чупшева.

Тюмень, Ольга Федорова

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