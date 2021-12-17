Губернатор Моор запретил мигрантам таксовать в Тюмени

В Тюменской области запретили мигрантам работать водителями транспорта. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

С 1 января 2022 года иностранные граждане не смогут заниматься грузоперевозками и перевозками пассажиров в городском и пригородном сообщении, а также не будут водить такси.

Напомним ранее аналогичное постановление вышло у губернатора хМАО Натальи Комаровой. Там мигрантам запрещено не только работать на транспорте, но и в сфере образования, производства детского питания, предоставления продуктов питания и напитков. Им также нельзя заниматься торговлей алкоголем и табаком.

Тюмень, Ольга Федорова

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