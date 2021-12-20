Тюменка засудила больницу, в которой погиб ее сын

В Тюменской области мать засудила больницу, в которой погиб ее 19-летний сын.
Два года назад, в декабре 2019 года у парня случился приступ эпилепсии. Он упал и ударился головой, после чего был госпитализирован в областную больницу № 12 (г. Заводоуковск).
Там медики поставили неправильный диагноз, что повлекло за собой неверное и несвоевременное выполнение лечебных мероприятий.
«При этом указанные дефекты отсрочили начало лечения травмы головы, чем способствовали её беспрепятственному течению и прогрессу осложнений. Смерть пациента наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.
Мать погибшего обратилась в суд, ее иск к больнице о компенсации морального вреда был удовлетворен частично. С медучреждения взыскали 800 тыс. рублей.
Тюмень, Ольга Федорова
© 2021, РИА «Новый День»
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