Тюменка засудила больницу, в которой погиб ее сын

В Тюменской области мать засудила больницу, в которой погиб ее 19-летний сын.

Два года назад, в декабре 2019 года у парня случился приступ эпилепсии. Он упал и ударился головой, после чего был госпитализирован в областную больницу № 12 (г. Заводоуковск).

Там медики поставили неправильный диагноз, что повлекло за собой неверное и несвоевременное выполнение лечебных мероприятий.

«При этом указанные дефекты отсрочили начало лечения травмы головы, чем способствовали её беспрепятственному течению и прогрессу осложнений. Смерть пациента наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Мать погибшего обратилась в суд, ее иск к больнице о компенсации морального вреда был удовлетворен частично. С медучреждения взыскали 800 тыс. рублей.

Тюмень, Ольга Федорова

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