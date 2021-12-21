На Тюмень надвигается непогода

В Тюмени ожидаются неблагоприятные погодные условия. По данным гидрометцентра, 22 декабря ночью ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь), гололед, днем сильный снег, отложение мокрого снега на деревьях и проводах.

В связи с этим повышается вероятность повреждений на энергетических системах жизнеобеспечения (обрыв линий связи и электропередачи), дорожно-транспортных происшествий, – предупреждает пресс-служба администрации Тюмени.

Сегодня в городе снегоуборщики продолжают бороться с последствиями обильных осадков. За последние три дня в Тюмени выпало треть месячной нормы снега.

«При получении метеосводки по ухудшению погодных условий или обильных осадков дорожные службы переводятся в повышенный режим готовности. Специалисты работают круглосуточно, в одну смену задействуется более 400 единиц техники и 500 рабочих. Основные силы брошены на вывоз снега, очистку автобусных остановок, пешеходных переходов и второстепенных улиц», – отметил Алексей Васенин, замдиректора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.

За последние сутки на полигон отправилось более 10 тыс. куб. м осадков, что равно 500 КамАЗам.

Тюмень, Ольга Федорова

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