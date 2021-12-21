Губернатор Моор рассказал о веерном минировании тюменских школ

Губернатор Александр Моор во время «прямой линии» прокомментировал эвакуацию школ в Тюмени. С обсуждения этого события он начал свое общение с жителями в прямом эфире.

«Действительно, на пульт дежурного поступило сообщение о якобы заминированных школах. Сотрудники полиции и Росгвардии проводят мероприятия. Уверен, что все сообщения ложные, но такие «шутники» доставляют большие хлопоты. Прошу относиться к этому спокойно, проявить терпение. Уверен, оперативные сотрудники найдут этого шутника», – сказал губернатор.

Сегодня днем в Тюмени из-за анонимных сообщений о минировании были отменены занятия в школах, в образовательных учреждениях прошла массовая эвакуация детей.

Также в правоохранительные органы сегодня поступили сообщения о минировании торговых центров Тюмени.

Тюмень, Ольга Федорова

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