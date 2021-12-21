«Прямая линия» губернатора Моора превратилась в демонстрацию благостных сюжетов

Некоторые жители Тюменской области не оценили «прямую линию» губернатора Александра Моора. Трансляция прошла сегодня, 21 декабря 2021 года.

Пользователи отметили, что вместо так называемого «живого» общения с населением они получили хорошо подготовленный полуторачасовой спектакль.

Вместо того, чтобы ответить на как можно большее число вопросов, губернатор показывал заранее заготовленные позитивные сюжеты местного телевидения. Они были посвящены благоустройству, тарифам, цифровизации и тому, как власти успешно решают проблемы в этих сферах. Эти видео губернатор продемонстрировал в качестве отчета по вопросам со своей предыдущей «прямой линии».

Люди жаловались, что сообщения, которые они посылали в соцсетях в прямом эфире, Моор игнорировал.

Также зрители отметили, что губернатор явно не выбирал вопросы рандомно, поскольку ответы на них были заранее заготовлены, Моор читал их с экрана компьютера. Ни один острый вопрос в эфире не прозвучал.

«Это не трансляция а какая то смехопанорама», «Вместо ответов на вопросы мы смотрим заготовки», «Конечно, вы же видите, отвечает по удобненьким вопросам», – писали зрители.

Тюмень, Ольга Федорова

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