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Среда, 22 декабря 2021, 13:18 мск

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В тюменском Союзе журналистов сменился глава

Фото – pixabay

Тюмень (Новый День, Ольга Федорова) Новым главой Союза журналистов Тюменской области стал гендиректор правительственного медиахолдинга «Сибинформбюро» Павел Девайкин.

«На XIII отчетно-выборной конференции новым председателем Союза журналистов Тюменской области единогласно избран Павел Девайкин», – сообщили 22 декабря в информационном центре правительства региона.

Ранее председателем регионального Союза журналистов был Владимир Кузнецов.

© 2021, РИА «Новый День»

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