В тюменском Союзе журналистов сменился глава

Тюмень (Новый День, Ольга Федорова) Новым главой Союза журналистов Тюменской области стал гендиректор правительственного медиахолдинга «Сибинформбюро» Павел Девайкин.
«На XIII отчетно-выборной конференции новым председателем Союза журналистов Тюменской области единогласно избран Павел Девайкин», – сообщили 22 декабря в информационном центре правительства региона.
Ранее председателем регионального Союза журналистов был Владимир Кузнецов.
© 2021, РИА «Новый День»
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