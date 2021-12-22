Во время веерного минирования в Тюмени эвакуировали 80 школ

Полиция не нашла опасных предметов в тюменских школах. Так прокомментировали в УМВД региона массовую эвакуацию в образовательных учреждениях, которая прошла 21 декабря.
Днем в правоохранительные органы поступили анонимные сигналы о минировании школ и ТЦ, в результате силовикам пришлось проверить 81 школу и более 10 торговых центров.
«Уверен, оперативные сотрудники найдут этого шутника», – сказал вчера губернатор Александр Моор во время своей «прямой линии».
Тюмень, Ольга Федорова
© 2021, РИА «Новый День»
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