В мэрии Тюмени рассказали, где и как пройдут крещенские купания

В мэрии Тюмени обсудили вопросы организации крещенских купаний. Как сообщили в пресс-службе, купания пройдут на трех площадках: в районе Свято-Троицкого монастыря на реке Туре, на озере Липовом – на территории «Центра закаливания» и в Антипино – в районе ДЮСШ «Старт XXI век».

В 12 часов 18 января состоится крестный ход и освящение купелей на всех трех точках. Сразу после этого на двух площадках – в районе Свято-Троицкого монастыря и на озере Липовом – начнется купание и продлится до часу ночи. 19 января купание здесь пройдет с 12 часов до полуночи. В этот же день всех желающих окунуться в крещенскую купель будет ждать площадка в Антипино – с 8.00 до 23.50.

Глава Роспотребнадзора Галина Шарухо пообещала, что за несколько дней до крещенских купаний будут взяты пробы воды со всех трех площадок, результаты лабораторных исследований разместят на сайте управления.

Готовность льда прокомментировал начальник ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Тюменской области» Сергей Каплин. Он сообщил, что накануне купаний будут проведены окончательные замеры льда и расчеты одновременного выхода на лед возможного числа людей.

Все технические подготовительные мероприятия (монтаж лестниц, установка палаток, оборудование иордани, безопасное движение по льду, работу волонтёров и т.д.) вляло на себя областное общественное движение «Сибирь православная».

Тюмень, Ольга Федорова

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