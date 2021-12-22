В тюменской психбольнице выявлен очаг коронавируса

В Тюменской области выявлен новый очаг коронавируса. На этот раз – среди пациентов ишимского филиала ГБУЗ ТО «Областная клиническая психиатрическая больница» (филиал №1). Как сообщает управление Роспотребнадзора, в учреждении заболело 18 человек, контактных 17 человек.

Напомним, что еще 15 декабря на контроле ведомства не было очагов COVID-19. Ранее очаги Covid-19 в Тюменской области обнаруживались в самых разных местах скопления людей – в монастырях, в судах, на заводах и т.д.

Тюмень, Ольга Федорова

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