Депутаты Тюмени хотят увековечить память о себе

В тюменском сквере депутатов хотят сделать музей под открытым небом. С таким предложением выступил на сегодняшнем заседании гордумы депутат от КПРФ Сергей Пыхалов. Он взял слово сразу после того, как коллеги проголосовали за досрочное прекращение полномочий скончавшегося 5 декабря депутата Олега Касьянова.

«У нас есть сквер депутатов, но никакой информационной нагрузки он не несет. Давайте сделаем там стенды, которые расскажут, кто был первым председателем думы, кто вторым, кто в каком составе был из депутатов. Не погост, а музей под открытым небом, – сказал Пыхалов. – Детям Олега Никандровича было бы приятно увидеть имя отца в списках».

Спикер гордумы Евгений Заболотный обещал подумать, как можно увековечить память депутатов.

Напомним, 55-летний Олег Касьянов, представлявший в думе партию ЛДПР, скончался 5 декабря после тяжелой болезни.

Тюмень, Ольга Федорова

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