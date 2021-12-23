Властям Тюмени предложили контролировать естественные монополии

Депутатов тюменской гордумы призвали придумать механизм контроля естественных монополий для того, чтобы снизить расходы населения. Как сообщил присутствовавший на сегодняшнем заседании гордумы Тюмени депутат Госдумы Евгений Марков, по темпам роста доходов граждан все субъекты УрФО выглядят не очень хорошо, а темпы роста расходов растут еще большими темпами.

«Я не призываю вас заниматься увеличением доходов людей, это не ваша повестка. Но в ваших компетенциях работа над расходами. Это и проезд в общественном транспорте, и плата за свет, воду, тепло и т.д., – сказал Марков. – В стране утвердилось понимание, что мы, как власти (региональные, муниципальные), не в состоянии контролировать расходную часть наших основных монополий. Ищите решение… Ищите! Как мы можем осуществлять этот общественный контроль».

По словам Евгения Маркова, если для решения проблемы потребуются изменения федерального законодательств, то депутаты Госдумы к этому готовы. «Это такая дискуссия, которая должна уже начаться», – резюмировал Марков.

Тюмень, Ольга Федорова

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