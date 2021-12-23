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Четверг, 23 декабря 2021, 12:11 мск

Новости Тюмень

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Заседание гордумы Тюмени чуть не провел Санта Клаус

Сегодняшнее заседание гордумы Тюмени могло надолго запомниться депутатам. Председатель гордумы Тюмени Евгений Заболотный признался коллегам, что домашние уговаривали его прийти в думу в новогоднем наряде.

«Чуть было не поддался сегодня уговорам жены. Когда собирался сюда, она говорит: «Дума же у вас предновогодняя, надень колпак!», – зачем-то во всеуслышание заявил спикер. Почему Заболотный отказался от этой затеи, он так и не пояснил.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2021, РИА «Новый День»

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