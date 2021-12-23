Тюменский журналист-единоросс предложил Путину входить в интернет по паспорту

Тюменский журналист, представитель ТРК «Тобольское время», член партии «Единая Россия» Шамиль Гулиев смог задать вопрос Владимиру Путину на ежегодной пресс-конференции президента 23 декабря. Он сказал, что в интернете много деструктивной информации, это несет огромные риски для детей (к примеру, влечет за собой буллинг в школах) и спросил, будет ли введена регистрация в социальных сетях по паспорту.

Президент отметил, что такая проблема существует не только в России, она обсуждается во всех странах, однако часто решается в пользу корпораций, которые не думают о детях. «Первый вопрос для корпораций – это извлечение прибыли. Отсюда все негативные явления, призывы к суициду, трагедии в школах. У нас больше 100 случаев предотвращено возможных серьезных преступлений в школах. Просто поток идет», – сказал Владимир Путин.

По словам Путина, все, что происходит в интернете, должно подчиняться юридическим и моральным правилам. Иностранные платформы должны соблюдать российское законодательство. «Но здесь важно не передавить. Надеюсь, что золотая середина будет найдена», – сказал президент и добавил, что не хотелось бы прибегать к крайним мерам, но в случае если это станет угрозой, то реакция последует соответственная.

Стоит отметить, что Шамиль Гулиев – политически активный молодой человек, член «Единой России», сотрудник телекомпании, которая входит в медиахолдинг Тюменской области. Губернатор Александр Моор два дня назад подарил Шамилю книгу со своим автографом. На аватарке в соцсетях у Гулиева стоит его фото с уральским полпредом Владимиром Якушевым.

В Кремле, судя по странице в ВК, Шамиль бывает часто и уже успел сфотографировался со всеми высокопоставленными чиновниками – начиная с Сергея Собянина, заканчивая спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

Фото – страница Шамиля Гулиева в ВКонтакте

Тобольск, Ольга Федорова

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