Губернатор Моор раздал деньги главам муниципалитетов

Губернатор Александр Моор выделил из областного бюджета 174,2 млн рублей на гранты муниципалитетам за достижение показателей социально-экономического развития.

Больше всех получат Тюмень (40,3 млн руб.), Тюменский муниципальный район (15,2 млн) и Тобольск (8 млн).

Меньше всех – Ялуторовск (3,2 млн) и Армизонский район (3.5 млн). Остальные МО получат в свои бюджеты примерно по 4-6 млн рублей.

Из постановления непонятно, на что пойдут деньги – на премии чиновникам или на развитие городов и районов.

Тюмень, Ольга Федорова

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