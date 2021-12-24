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Пятница, 24 декабря 2021, 15:59 мск

Новости Тюмень

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Губернатор Моор раздал деньги главам муниципалитетов

Губернатор Александр Моор выделил из областного бюджета 174,2 млн рублей на гранты муниципалитетам за достижение показателей социально-экономического развития.

Больше всех получат Тюмень (40,3 млн руб.), Тюменский муниципальный район (15,2 млн) и Тобольск (8 млн).

Меньше всех – Ялуторовск (3,2 млн) и Армизонский район (3.5 млн). Остальные МО получат в свои бюджеты примерно по 4-6 млн рублей.

Из постановления непонятно, на что пойдут деньги – на премии чиновникам или на развитие городов и районов.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2021, РИА «Новый День»

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