российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 24 декабря 2021, 17:43 мск

Новости Тюмень

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Тюменцев, не сдавших ПЦР после поездки за рубеж, оштрафовали на 2,5 миллиона

Жителей Тюменской области оштрафовали на 2,5 млн рублей за отсутствие тестов на коронавирус.

Напомним, все, кто возвращается в Россию из-за границы, в течение трех дней должны сдать ПЦР и загрузить результаты на сайт госуслуг. Исключение – привитые или переболевшие в недавнем прошлом граждане.

С 1 августа 2020 года в Тюменскую область из-за рубежа прибыло более 111 тысяч человек. У 741 из них был выявлен коронавирус.

«Большинство разместили сведения о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от Covid-19. На тех, кто нарушил это требование, были составлены протоколы об административном правонарушении», – сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Судом было рассмотрено 220 протоколов, наложено штрафов на сумму 2 573 800 млн рублей. В среднем штраф на одного человека составляет почти 13 тыс. рублей.

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Тюмень, Сибирь, Урал, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия,