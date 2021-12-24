Тюменцев, не сдавших ПЦР после поездки за рубеж, оштрафовали на 2,5 миллиона

Жителей Тюменской области оштрафовали на 2,5 млн рублей за отсутствие тестов на коронавирус.

Напомним, все, кто возвращается в Россию из-за границы, в течение трех дней должны сдать ПЦР и загрузить результаты на сайт госуслуг. Исключение – привитые или переболевшие в недавнем прошлом граждане.

С 1 августа 2020 года в Тюменскую область из-за рубежа прибыло более 111 тысяч человек. У 741 из них был выявлен коронавирус.

«Большинство разместили сведения о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от Covid-19. На тех, кто нарушил это требование, были составлены протоколы об административном правонарушении», – сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Судом было рассмотрено 220 протоколов, наложено штрафов на сумму 2 573 800 млн рублей. В среднем штраф на одного человека составляет почти 13 тыс. рублей.

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