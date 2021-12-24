В Тюменской области хотят привить от ковида 105 тыс. детей

В Тюменской области хотят вакцинировать от коронавируса 105 тыс. подростков от 12 до 17 лет. Прививка несовершеннолетним будет ставиться при условии согласия родителей.

«Как только мы получим зарегистрированную в РФ вакцину «Спутник-М», я считаю, что каждый родитель, задумывающийся о здоровье своих детей, должен дать соответствующее согласие», – сообщила изданию «Тюменская линия» директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова.

Вакцина «Спутник М» для детей и подростков зарегистрирована 24 ноября и состоит из двух компонентов, вводимых с интервалом в 21 день. До конца 2021 года в гражданский оборот планируют выпустить около 150 тыс. доз вакцины для детей.

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