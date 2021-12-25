В Тюмени самолет не смог взлететь из-за огненных вспышек под крылом

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В тюменском аэропорту «Рощино» самолет «ЮТэйр» не смог взлететь из-за технической неисправности. Пассажиры увидели несколько огненных вспышек по левому борту, после чего лайнер остановился.

«В процессе разбега самолета командир воздушного судна доложил о подозрении на помпаж двигателя. Прекратил разбег, вернулся на стоянку. Расчетное время вылета – 17 часов местного времени. Будет произведена замена воздушного судна», – сообщили в уральской транспортной прокуратуре.

Boeing 737 отправлялся по маршруту Тюмень – Ереван утром 25 декабря. Рейс был чартерный. На нем зарегистрировано 176 пассажиров, из них 18 детей.

Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

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