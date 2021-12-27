Тюменский цирк проверяют из-за рухнувшего с высоты канатаходца

Видео – группа «Подслушано Тюмень» в ВК

Прокуратура проводит проверку в Тюменском цирке из-за упавшего канатоходца. Гимнаст Махмуд Суанбеков рухнул с высоты прямо на глазах у зрителей 25 декабря во время новогоднего шоу «Звездный круиз».

«С артистом все в порядке. Переломов нет, все хорошо», – сообщается на страничке цирка в Instagram.

По данным прокуратуры, у артиста ушибы обеих ног. «В связи с этим прокуратура Центрального округа Тюмени организовала проверку соблюдения правил по охране труда, предъявляемых к организации и проведению цирковых представлений», – сообщили в надзорном ведомстве. К участию в проверке будут привлечены специалисты Государственной инспекции труда.

Видеозапись, на которой канатоходец Махмуд Суанбеков сорвался с высоты, появилась в социальных сетях. На ней видно, что артист цирка вместе с коллегой на голове пытается пройти по канату на высоте, но не удерживает равновесие и падает. Страховки у него не было, а второго акробата от падения спасла лонжа.

Тюмень, Ольга Федорова

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