Тюменский цирк проверяют из-за рухнувшего с высоты канатаходца

Видео – группа «Подслушано Тюмень» в ВК
Прокуратура проводит проверку в Тюменском цирке из-за упавшего канатоходца. Гимнаст Махмуд Суанбеков рухнул с высоты прямо на глазах у зрителей 25 декабря во время новогоднего шоу «Звездный круиз».
«С артистом все в порядке. Переломов нет, все хорошо», – сообщается на страничке цирка в Instagram.
По данным прокуратуры, у артиста ушибы обеих ног. «В связи с этим прокуратура Центрального округа Тюмени организовала проверку соблюдения правил по охране труда, предъявляемых к организации и проведению цирковых представлений», – сообщили в надзорном ведомстве. К участию в проверке будут привлечены специалисты Государственной инспекции труда.
Видеозапись, на которой канатоходец Махмуд Суанбеков сорвался с высоты, появилась в социальных сетях. На ней видно, что артист цирка вместе с коллегой на голове пытается пройти по канату на высоте, но не удерживает равновесие и падает. Страховки у него не было, а второго акробата от падения спасла лонжа.
Тюмень, Ольга Федорова
© 2021, РИА «Новый День»
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