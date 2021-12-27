Валентина Матвиенко одобрила идею укрупнения регионов

Укрупнение регионов снова вошло в медиаповестку. Сегодня на эту тему высказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она назвала укрупнение регионов целесообразным. По словам Матвиенко, снимать с повестки этот вопрос не надо, – сообщает РИА Новости.

Председатель верхней палаты парламента сказала, что президентом РФ поставлена задача максимально задействовать возможности каждого региона, и за счет этого выравнивать условия проживания людей, финансовую обеспеченность.

«Но это не так просто сделать и не так быстро, потому что нужны предпосылки и условия. Да, в чем-то надо менять межбюджетные отношения, над этим каждый год мы работаем, совершенствуем, это развивается. Но целесообразность такая точно есть, с повестки этот вопрос снимать не надо, но если вести об этом речь, это должно не идти с высоких кабинетов вниз, а... понимание такое должно родиться в самих субъектах, самими людьми», – сообщила в ходе пресс-конференции Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос, актуален ли сегодня вопрос укрупнения регионов.

Она подчеркнула, что власть должна создать условия для проведения референдума и после провести «безболезненное объединение». Матвиенко добавила, что, скорее всего, такое время «когда-то придет», но, может быть, «оно пока не настало».

«С людьми надо работать. А чтобы с людьми работать, надо объединять, надо аргументировать, чтобы люди поняли – сейчас мы так, если мы 2-3 региона объединимся, у нас вырастет на столько-то зарплата, у нас появится единый крупный онкологический центр, в который мы будем ездить, у нас появится сообщение. Это все надо говорить и описать людям, чтобы они это поддержали, а не так: решили, и завтра объединение, так не пройдет и не нужно», – резюмировала спикер Совфеда.

Тема укрупнения регионов поднимается в последнее время довольно часто. В апреле 2021 года вице-премьер Марат Хуснуллин назвал существующий принцип административно-территориального деления России «неправильным». Он высказал мнение, что «столько регионов стране не нужно».

«Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат», – заявил Хуснуллина. По его словам, такие регионы, как ЕАО, необходимо объединять с соседями, «и пусть губернаторы ими занимаются».

«Или Курган – почему курганцы должны жить хуже тюменцев? У одних есть нефтяные доходы, у других нет, у нас что, это жители другой страны?» – добавил Хуснуллин.

Тюмень, Ольга Федорова

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