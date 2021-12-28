В Тюмени женщина, возвращаясь с корпоратива, сломала обе ноги и обморозила пальцы.

В воскресенье 26 декабря во втором часу ночи 35-летняя тюменка упала на улице и не смогла встать. Через какое-то время замерзшую женщину обнаружил муж.

Дома у нее покраснели и отекли руки и ноги, пришлось вызвать скорую помощь. «Прибывшая бригада медиков диагностировала у пациентки закрытый перелом обеих лодыжек и обморожение пальцев обеих кистей: после падения пострадавшая много времени провела на морозе, – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. – Далее они провели обезболивание и фиксацию травмированных конечностей медицинскими шинами».

Пострадавшую доставили в Областную клиническую больницу №2.



Тюмень, Ольга Федорова

© 2021, РИА «Новый День»