Два тюменца на спор убили человека и утопили труп в болоте

Тюменский областной суд вынес приговор двум жителям села Абатское – 26-летнему Дмитрию Татьяненко и 32-летнему Дмитрию Гостюхину.

В сентябре 2015 года мужчины выпили и поспорили на смерть человека. Татьяненко сказал, что легко может это сделать. Жертву поехали искать на автомобиле. И нашли на одной из улиц села – 50-летний нетрезвый гражданин шел из гостей домой.

Татьяненко и Гостюхин остановили мужчину и предложили его подвезти. В машине жертву били, душили, а потом Татьяненко добил потерпевшего штыковой лопатой. Труп бросил в болото, а его пособник утопил лопату в Ишиме.

Преступление удалось раскрыть только весной 2021 года. Обвиняемый в убийстве показал болото, в котором были обнаружены кости жертвы. Генетическая экспертиза подтвердила их принадлежность погибшему.

Суд назначил Татьяненко 17 лет, а его пособнику 14 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того Тюменский областной суд взыскал с осужденных в пользу родных погибшего 5 млн рублей в возмещение морального вреда.

Тюмень, Ольга Федорова

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