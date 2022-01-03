Губернатор Моор составил список чиновников, которым положен личный автомобиль

Губернатор Тюменской области Александр Моор утвердил список чиновников, за которыми закреплен персональный автотранспорт, оплачиваемый из бюджета региона.

Так, личный автомобиль с водителем есть у уполномоченного по правам человека и бизнес омбудсмена, у председателя счетной палаты области и главы облизбиркома.

Такие же преимущества есть у вице-губернатора и просто заместителей губернатора, у руководителей исполнительных органов госвласти Тюменской области и уполномоченного по правам ребенка.

Тюмень, Ольга Федорова

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