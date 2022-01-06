Силовики изучают ЧП в Тюменском районе: пальцы ребёнка зажало подъёмником

В Тюменском районе ребёнок травмировал руку на подъёмнике базы отдыха «Кулига-парк». Следователи проверят информацию о данном ЧП.

Об инциденте написало издание 72.ru, по их данным, ЧП случилось в январские праздники, точной даты не указано. «Семилетний Ярослав приехал с мамой кататься на лыжах. Эльмира поднималась в гору следом за сыном на соседней рогатке с помощью «Бейби лифта». До вершины мальчик не доехал – его пальцы зажало между тросом и катушкой. Ярослав повис в воздухе на высоте около трёх метров», – написало издание.

Ребёнку наложили гипс, поскольку в результате инцидента он сломал два пальца.

Мама ребёнка намерена подать в суд на базу отдыха, так как, по её мнению, во-первых, на подъёмнике было слишком темно, и во-вторых, механизм не предназначен для подъёма детей – когда ребёнок подлетел вверх вслед за тросом, подъёмник не остановился, его остановили вручную.

«Я буду просить миллион рублей и расписку, в которой укажут, что подъёмник заменят. Я требую, чтобы поменяли подъёмник. В другом случае – обращаться в суд. Остальные предложения меня не интересуют», – сообщила мать мальчика Эльмира журналистам.

Представитель парка сообщил СМИ, что подъёмник аттестован, а ЧП случилось из-за того, что женщина, которая ехала впереди пострадавшего мальчика, и сам пострадавший ребёнок не соблюдали правила пользования подъёмником. Тем не менее сейчас в парке проводится проверка.

«В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы по определению тяжести причинённого вреда здоровью ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – отметили в пресс-службе следственного управления СК по Тюменской области.

Тюмень, Наталья Ефремова

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