В Тюмени ребенок и женщина пострадали от удара током в горячем источнике

В горячих источниках Тюмени, которыми гордится губернатор Моор, посетителей бьет током. Инцидент произошел 6 января на базе отдыха «Верхний бор».

«У входа между источником и зданием людей било током. Один человек не мог встать. Мы видели, что несли мужчину на носилках сотрудники скорой помощи. Он упал на улице, его помогли занести в помещение, – рассказали очевидцы агентству 72.ру. – Сотрудники перестали пускать людей. Видели, что у входа женщина стояла и у нее тряслись руки. Люди в спецовках отцепили это место и всё чинили, – рассказал собеседник».

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что вызов поступил 6 января в 16:59. На месте медики обнаружили двух пострадавших – ребенок был доставлен в ОКБ № 2, а 45-летняя женщина от госпитализации отказалась.

Причиной ЧП стал оголившийся провод. Об этом 72.ру сообщили исполнительный директор АО «Верхний бор» Валерий Овчинников. По его словам, компания собирается возместить пострадавшим моральный ущерб.

Напомним, губернатор Тюменской области Александр Моор позиционирует регион, как главный российский термальный курорт.

«У нас уже больше 20 термальных источников на самый разный кошелек. Даже в центре Тюмени мы построили суперсовременный центр «Лето-Лето». В прошлом году, несмотря на всю пандемию, вместе с руководителем Ростуризма мы официально открыли первый термальный сезон в России. И забронировали за Тюменью звание столицы термальных вод России», – заявил Моор в интервью радио КП.

Тюмень, Ольга Федорова

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