В Тюменской области суд упрекнул чиновников в формализме

В Викуловском районе Тюменской области чиновники хотели лишить женщину-фермера социальной выплаты, но жительница отстояла свои права в суде. Подробности раскрывает районный суд.

В 2017 году администрация Викуловского района предоставила Наталье Б., работавшей в ООО «Агрокомплекс Викуловский», социальную выплату как молодому специалисту, не имеющему собственных средств на приобретение жилья в сельской местности.

Однако через несколько месяцев женщину уволили из-за сокращения штата. Она зарегистрировалась как ИП и занялась животноводством. Женщина разводила скот, продавала молоко и мясо.

В марте 2021 года власти района потребовали у Натальи вернуть социальную выплату в размере более 755 тыс. рублей.

Суд изучил соглашение о предоставлении выплаты. Там было сказано, что деньги получатель возвращать не должен, если он открыл своё дело. Как раз в случае с Натальей так и произошло. Суд отметил, что чиновники формально подошли к ситуации и занимались бюрократией.

«Суд пришел к выводу, что истец руководствуется формальным критерием прекращения трудовой деятельности, что не отвечает целям и задачам государственной аграрной политики, направленным на повышение уровня жизни сельского населения, включая обеспечение жильем молодых семей (молодых специалистов), проживающих и работающих в сельской местности и не имеющих достаточных собственных средств для приобретения жилья», – отмечают в суде.

Возвращать социальную выплату (более 755 тыс. рублей) женщина не будет.

Решение не вступило в законную силу.

Викуловский район, Наталья Ефремова

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