российское информационное агентство 18+

Новогодние гадания

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 10 января 2022, 16:48 мск

Новости Тюмень

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Тюменцы засорили канализацию двухметровой лестницей

Фото – сайт Росводоканал Тюмень

Жители Тюменской области в новогодние каникулы засорили канализацию не только остатками праздничных салатов, но и совсем неподходящими для системы водоотведения предметами.

Как рассказали в пресс-службе «Росводоканал Тюмень», засор в трубе в районе Гилевской рощи образовался из-за одеяла, а из коллектора на улице Карнацевича достали двухметровую лестницу.

Всего бригады водоканала за 10 выходных дней устранили 101 засор и промыли 3500 метров труб водоотведения.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Тюмень, Сибирь, Общество, Россия,