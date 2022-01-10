Тюменцы засорили канализацию двухметровой лестницей

Жители Тюменской области в новогодние каникулы засорили канализацию не только остатками праздничных салатов, но и совсем неподходящими для системы водоотведения предметами.
Как рассказали в пресс-службе «Росводоканал Тюмень», засор в трубе в районе Гилевской рощи образовался из-за одеяла, а из коллектора на улице Карнацевича достали двухметровую лестницу.
Всего бригады водоканала за 10 выходных дней устранили 101 засор и промыли 3500 метров труб водоотведения.
Тюмень, Ольга Федорова
© 2022, РИА «Новый День»
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