Тюменцы засорили канализацию двухметровой лестницей

Жители Тюменской области в новогодние каникулы засорили канализацию не только остатками праздничных салатов, но и совсем неподходящими для системы водоотведения предметами.

Как рассказали в пресс-службе «Росводоканал Тюмень», засор в трубе в районе Гилевской рощи образовался из-за одеяла, а из коллектора на улице Карнацевича достали двухметровую лестницу.

Всего бригады водоканала за 10 выходных дней устранили 101 засор и промыли 3500 метров труб водоотведения.

Тюмень, Ольга Федорова

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