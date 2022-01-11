Помоги! В Тюмени дети записали видеообращение к президенту Путину

Видео – группа в ВКонтакте «Тюмень. Умный город»

Дети, живущие в аварийном общежитии по адресу Карла Маркса, 121 в Тюмени записали видеообращение к Владимиру Путину. Ролик начинается с выкриков «Путин, помоги!». Затем дети демонстрируют, выпавшие из стен дома кирпичи, черную плесень на стенах, отсутствие батарей, ветхие помещения.



Видеозапись была размещена в соцсетях. Ею уже заинтересовались в следственном комитете и начали проверку. «В настоящее время выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех доводов и обстоятельств, указанных в видеоматериале», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Это далеко не первая жалоба на аварийное состояние общежития. В 2017 году оно было признано аварийным и подлежащим реконструкции. В документах, размещенных на сайте администрации, говорится, что дом должны расселить до 2029 года. До этого времени ремонт должен производиться за бюджетный счет.

В УК «Легион», которая управляет общежитием, сообщают, что в настоящее время идет очередное обследование здания, по итогам которого дом могут признать подлежащим сносу. Там отмечают, что опасности для жильцов нет, при этом люди сами устраивают акты вандализмам, выламывая окна, отрезая трубы.

Тюмень, Ольга Федорова

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