В Тюмени продезинфицировали аэропорт Рощино

В Тюмени сотрудники МЧС провели дезинфекцию «Рощино» от коронавируса.
«Обработку провели безопасными для здоровья человека и окружающей среды веществами, распылив их на поверхности в помещениях, которые посещают сотрудники и посетители объекта», – сообщили в ведомстве.
В 2020 -2021 годах личный состав специализированной пожарно-спасательной части и пожарно-спасательных отрядов ГУ МЧС проводил дезинфекцию крупных объектов и лечебных учреждений в Тюмени, Ялуторовске, Ишиме и Заводоуковске.
Тюмень, Ольга Федорова
© 2022, РИА «Новый День»
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