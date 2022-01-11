В Тюмени продезинфицировали аэропорт Рощино

В Тюмени сотрудники МЧС провели дезинфекцию «Рощино» от коронавируса.

«Обработку провели безопасными для здоровья человека и окружающей среды веществами, распылив их на поверхности в помещениях, которые посещают сотрудники и посетители объекта», – сообщили в ведомстве.

В 2020 -2021 годах личный состав специализированной пожарно-спасательной части и пожарно-спасательных отрядов ГУ МЧС проводил дезинфекцию крупных объектов и лечебных учреждений в Тюмени, Ялуторовске, Ишиме и Заводоуковске.

Тюмень, Ольга Федорова

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