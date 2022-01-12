В Тюмени начинается суд над педагогом-педофилом

В Тюмени будут судить бывшего руководителя детского кружка, который приставал к девочкам. 37-летний мужчина обвиняется в насильственных действиях сексуального характера (п. «б»ч. 4 ст. 132 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ). Всего 11 эпизодов.

«По данным следствия, в разное время преподаватель проявлял нездоровый интерес к юным воспитанницам. Оставляя девочек по вечерам после основных занятий, приставал и просил снять одежду», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Узнав об этом одна из родительниц подняла тревогу и обратилась в правоохранительные органы. Мужчину задержали и поместили в СИЗО. Накануне Центральный районный суд продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 июня 2022 года.

Первое судебное заседание назначено на 19 января. Суд будет проходить в закрытом режиме.

Тюмень, Ольга Федорова

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