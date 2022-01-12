Тюменка взяла у дедушки 700 тысяч рублей и отдала гадалке

В Тюменской области внучка взяла у дедушки 704 тыс. рублей и перевела гадалке за снятие порчи. Инцидент произошел в рабочем поселке Голышманово, где проживала и училась 18-летняя тюменка. Девушка увидела в интернете объявление о гадании на картах.

Она связалась с гадалкой, которая под предлогом снятия порчи и проведения различных ритуалов стала выманивать у доверчивой клиентки деньги. В итоге тюменка перевела мошеннице не только свои 9 тыс. рублей, но и дедушкины сбережения.

Было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что гадалка – 19-летняя жительница Красноярска. И ее жертвами стали еще 9 жительниц из различных регионов страны – Санкт-Петербурга, Алтайского края, Карачаево-Черкессии, Дагестана, Пензенской области и т.д.

«Общая сумма средств, похищенных у потерпевших в период с апреля по июнь 2021 года, составила более 780 тыс. рублей. Во время следствия обвиняемая частично возместила пострадавшим ущерб», – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Уголовное дело направлено в Заводоуковский районный суд. Гадалка обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1-3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Тюмень, Ольга Федорова

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